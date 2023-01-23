Начальника российского отдела полиции отстранили из-за смерти задержанного

В Дагестане главу отдела полиции и его заместителей отстранили из-за смерти задержанного

В Дагестане отстранили начальника отдела полиции Советского района Махачкалы. Об этом в понедельник, 23 января, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление МВД.

По данным полиции, помимо руководителя райотдела своих постов лишились три его заместителя. По результатам служебной проверки будет принято решение о целесообразности их пребывания в рядах полиции. Как сообщает «Коммерсантъ», это произошло после смерти доставленного в отдел мужчины, задержанного за то, что он помог скрыться человеку, ранившему в ходе конфликта своего оппонента из травматического пистолета.

При осмотре тела умершего задержанного эксперты определили, что перед смертью он подвергся избиению, что могло послужить причиной гибели. Республиканское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило после случившегося уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

19 января сообщалось, что в Калмыкии задержали пятерых сотрудников исправительной колонии № 2 Управления ФСИН России по подозрению в избиении двух заключенных.