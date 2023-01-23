Science: впервые синтезирована молекула из морской губки для лечения болезни Паркинсона

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые синтезировали в лаборатории молекулу, способную бороться с болезнью Паркинсона, которая первоначально была найдена в морской губке. Результаты работы описаны в журнале Science.

Соединение под названием лиссодендоровая кислота А может противодействовать другим молекулам, которые повреждают ДНК, РНК, белки и разрушают целые клетки при нейродегенеративных заболеваниях. Это вещество встречается только в природе, поэтому для внедрения ее в фармацевтическое производство требуется более стабильный источник.

Основной проблемой ее воспроизведения в искусственных условиях было то, что кислота имеет две различные формы, которые хоть и идентичны по химическому составу, но являются трехмерными зеркальными версиями друг друга (энантиомерами). Один энантиомер молекулы может оказывать желаемое терапевтическое действие, а другой может оказаться бесполезным или вызывать нежелательные реакции. Создание органических молекул в лаборатории зачастую дает сразу оба энантиомера, что приводит к замедлению процесса, поскольку требуется больше времени и средств для их разделения.

Чтобы преодолеть эти трудности команда использовала циклические аллены в качестве промежуточного элемента синтеза, который состоял из 12 этапов. В дальнейшем эту технологию планируют применять для синтеза других сложных молекул, которые лягут в основу новых лекарств.