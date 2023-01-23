Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:55, 23 января 2023Наука и техника

Впервые синтезирована молекула из морской губки для лечения болезни Паркинсона

Science: впервые синтезирована молекула из морской губки для лечения болезни Паркинсона

Фото: Shutterstock

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые синтезировали в лаборатории молекулу, способную бороться с болезнью Паркинсона, которая первоначально была найдена в морской губке. Результаты работы описаны в журнале Science.

Соединение под названием лиссодендоровая кислота А может противодействовать другим молекулам, которые повреждают ДНК, РНК, белки и разрушают целые клетки при нейродегенеративных заболеваниях. Это вещество встречается только в природе, поэтому для внедрения ее в фармацевтическое производство требуется более стабильный источник.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Основной проблемой ее воспроизведения в искусственных условиях было то, что кислота имеет две различные формы, которые хоть и идентичны по химическому составу, но являются трехмерными зеркальными версиями друг друга (энантиомерами). Один энантиомер молекулы может оказывать желаемое терапевтическое действие, а другой может оказаться бесполезным или вызывать нежелательные реакции. Создание органических молекул в лаборатории зачастую дает сразу оба энантиомера, что приводит к замедлению процесса, поскольку требуется больше времени и средств для их разделения.

Чтобы преодолеть эти трудности команда использовала циклические аллены в качестве промежуточного элемента синтеза, который состоял из 12 этапов. В дальнейшем эту технологию планируют применять для синтеза других сложных молекул, которые лягут в основу новых лекарств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил
Пережившая травлю девушка сбросила 40 килограммов и обрела уверенность в себе
Ходаковский назвал артиллерию ВСУ основным врагом армии России
Впервые синтезирована молекула из морской губки для лечения болезни Паркинсона
Зрителям «Сандэнса» понадобилась помощь врачей из-за хоррора о мертвой девочке
Российские бойцы рассказали о тактике выкуривания ВСУ из Артемовска
Офицер с позывным Хохол рассказал о борьбе с американским ВПК в Донбассе
Названы районы Москвы с наиболее подорожавшим жильем для богатых
Задержанный по делу о нападении на детей россиянин дал признательные показания
Опытная стюардесса назвала опасную негигиеничную привычку пассажиров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.