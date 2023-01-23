43-летняя женщина примерила детский наряд и удивила подписчиков

43-летняя блогерша Линда Юй Цянь примерила детскую толстовку и удивила подписчиков

Блогерша Линда Юй Цянь примерила детскую одежду дочери и удивила подписчиков моложавым внешним видом. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более двух миллионов подписчиков.

На размещенных кадрах 43-летняя мать с никнеймом lindayuqian продемонстрировала свой наряд. В ролике видно, что женщина надела серую обтягивающую футболку с черными рукавами и белую толстовку. Данный образ инфлюэнсерша дополнила бейсболкой зеленого цвета.

Подписчики удивились внешности героини и оценили ее в комментариях под постом. «Вы выглядите максимум на 23», «Я подумала, что вы обыкновенный подросток», «Я не верю, что вам 43, покажите нам паспорт или другой документ, который подтвердит ваш возраст», — заявили они.

Ранее в январе мать блогерши с никнеймом @titta примерила на камеру откровенный наряд дочери и восхитила зрителей. Женщина позировала в фиолетовом комбинезоне с лямками крест-накрест, который обнажал часть ее груди. Кроме того, она дополнила образ остроносыми туфлями с бантами и на шпильках, а также украшенным жемчужинами ободком на голове.