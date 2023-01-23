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18:02, 23 января 2023Бывший СССР

Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце

Экс-президента Казахстана Назарбаева выписали из кардиоцентра после операции на сердце

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева выписали из кардиоцентра в Астане, где он ранее перенес операцию на сердце, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы республики.

Пациента выписали, сказал источник, воздержавшись от приведения подробностей.

О том, что бывшего президента Казахстана госпитализировали, стало известно утром 20 января. Вскоре выяснилось и местонахождение Назарбаева — Национальный научный кардиохирургический центр, где ему провели операцию на сердце.

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