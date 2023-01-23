Германия начала переброску систем ПРО Patriot в Польшу

DPA: Вооруженные силы Германии 23 января начали переброску систем ПРО Patriot в Польшу

Вооруженные силы Германии в понедельник, 23 января, начали переброску первых двух из трех американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, системы должны быть развернуты в районе города Замосць на юго-востоке Польши. Оттуда примерно 60 км до границы с Украиной и 110 км до города Львов.

В декабре 2022 года глава польского Минобороны Войцех Скуркевич заявил, что Варшава развернет доставленные из Германии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в течение двух-трех месяцев. Министр подчеркнул, что вопрос скорого развертывания комплексов стоит на первом месте.

12 декабря польский президент Анджей Дуда говорил, что Польша и ФРГ развернут немецкие зенитно-ракетные комплексы ПВО Patriot на границе с Украиной «в ближайшие дни».