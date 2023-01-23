Кремль высказался о возможности заключения мира с Японией

Песков: диалог с Японией о заключении мирного договора сейчас вряд ли возможен

Из-за недружественных шагов Японии диалог Токио и Москвы о заключении мирного договора сейчас вряд ли возможен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«По сути какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского президента.

В марте 2022 года Россия отказалась от переговоров по мирному соглашению с Японией. Москва также заявила о прекращении диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Это стало ответом на введенные Токио антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции России на Украине.

