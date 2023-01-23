Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:51, 23 января 2023Мир

Кремль высказался о возможности заключения мира с Японией

Песков: диалог с Японией о заключении мирного договора сейчас вряд ли возможен
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Reuters

Из-за недружественных шагов Японии диалог Токио и Москвы о заключении мирного договора сейчас вряд ли возможен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«По сути какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского президента.

В марте 2022 года Россия отказалась от переговоров по мирному соглашению с Японией. Москва также заявила о прекращении диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Это стало ответом на введенные Токио антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции России на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации
Появились кадры подземной операции ЧВК «Вагнер»
Врач раскрыла россиянкам способ отрастить ногти с помощью воды
Зафиксирован рост разрушительных лесных пожаров
Замеченный возле школы в российском городе вооруженный мужчина попал на видео
Перечислены самые экзотические звери в центре реабилитации диких животных
В Европе задумались о прекращении военной помощи Украине ради конца конфликта
Японские компании резко поднимут стоимость страхования судов с СПГ в России
Светлана Ходченкова отметила 40-летие в бикини на пляже
Кремль высказался о возможности заключения мира с Японией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.