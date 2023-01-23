РИА Новости: в Пентагоне признали большие потери ВСУ, но отказались называть количество

Пентагон признает, что украинские силы несут большие потери в боях с российскими вооруженными силами (ВС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

По его словам, ведутся очень напряженные бои. Он отметил, что не может назвать конкретное число по соображениям оперативной безопасности.

Источник подчеркнул, что США и их союзникам сейчас нельзя ослаблять помощь Киеву в оборонной сфере.

Ранее издание Spiegel сообщило, что разведка ФРГ доложила бундестагу о крупных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях под Артемовском. По ее данным, Киев теряет трехзначное число военных в день. Также отмечается, что потеря Артемовска повлечет серьезные последствия для всей линии обороны Украины.

В декабре 2022 года о крупных потерях ВСУ сообщала американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт». «Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70 процентов (...) жертв являются обыденностью, не преувеличены», — заявил основатель ЧВК Эндрю Милберн.