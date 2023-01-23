Рогозин допустил участие спецслужб Запада в покушении на него при обстреле в ДНР

Рогозин допустил участие спецслужб Запада в обстреле Донецка, при котором он был ранен

К обстрелу Донецка, при котором экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение, могли быть причастны западные спецслужбы. Об этом заявил Рогозин в интервью РИА Новости.

«Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, — это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно, там еще и западные спецслужбы помогали», — сказал Рогозин.

Экс-глава «Роскосмоса» также опроверг версию о том, что он и его команда были обнаружены Вооруженными силами Украины (ВСУ) в донецкой гостинице из-за скопления московских телефонов, по которым была наведена артиллерия. При этом Рогозин подчеркнул, что операция ВСУ была хорошо спланирована.

Рогозин получил ранение во время обстрела гостиницы «Шеш-Беш» в Донецкой народной республике (ДНР) 21 декабря 2022 года. Тогда, как сообщал экс-глава «Роскосмоса», в гостинице он и его коллеги жили в последние три месяца, за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место. Рогозин был уверен, что «кто-то слил информацию и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий».

Раненого Рогозина впоследствии перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону, а затем в Москву. В столице 26 декабря ему удалили из позвоночника застрявший после обстрела ВСУ осколок снаряда. Экс-глава «Роскосмоса» заявил, что отправил извлеченный хирургами осколок послу Франции в России Пьеру Леви с просьбой передать его президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Впоследствии Рогозин рассказал, что Украина выпустила по зданию гостиницы семь снарядов и два из них упали ему под ноги, но не разорвались по счастливой случайности.

