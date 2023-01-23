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05:47, 23 января 2023Путешествия

Объехавший пол-России турист назвал самые небанальные места для путешествий

Автор блога на «Яндекс.Дзен» назвал 10 небанальных мест для поездок по России
Урочище Чарские пески

Урочище Чарские пески. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российский тревел-блогер и фотограф, побывавший в 2022 году в 34 регионах страны, назвал 10 самых небанальных и живописных мест для поездок по России. Подборкой локаций он поделился в личном блоге «Путешествия по России с ted.ns» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник объехал полстраны — как он сам признался, за прошедший 2022 год ему удалось увидеть «много красот от Балтийского моря до Тихого океана». На первое место рейтинга он поставил Чарские пески в Забайкальском крае: особенностью места турист назвал соседство барханов и заснеженных гор Кодарского хребта. Вторая строчка досталась горе Столовая в республике Ингушетия. По словам автора, чтобы забраться на вершину, требуются тяжелые физические усилия, однако тот день стал для него одним из самых запоминающихся в году.

Третье место заняли Белые скалы на курильском острове Итуруп — по мнению блогера, пейзаж место напоминает фантастический фильм или компьютерную игру. Следом по списку идет природный парк Воскресенское Поветлужье в Нижегородской области и соленое озеро Маныч-Гудило в республике Калмыкия.

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«Приезжать сюда стоит в апреле, когда по берегам Маныча цветут краснокнижные тюльпаны, дикие ирисы и другие чудесные цветы. Я провел на озере два дня и буквально заставил себя ехать дальше по маршруту — покидать такую красоту очень сложно», — признался путешественник.

Шестое место блогер отдал горному хребту Оглахты в республике Хакасии, где можно увидеть древние петроглифы. На седьмой строчке оказалось Чиркейское водохранилище в Дагестане, на восьмой — Анюйский национальный парк в Хабаровском крае, на девятой — соленое озеро Эльтон в Волгоградской области.

«Виштынецкая возвышенность в Калининградской области — самый высокий участок региона с живописным рельефом, красивой и практически нетронутой природой. Территория находится в некотором отдалении от крупных городов, что делает это место привлекательным для экотуризма», — рассказал о последнем месте рейтинга фотограф.

Ранее в январе 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов назвали лучшие направления для путешествий по России в 2023 году. На первом месте оказалась Мурманская область, второе занял Алтай, а третья строчка досталась Калининградской области.

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Дарья Рыбак
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