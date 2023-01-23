Трое россиян забрались в чужой дом и сгорели в нем заживо

В Хабаровском крае три человека забрались в чужой деревянный дом и заживо сгорели

В городе Советская Гавань в Хабаровском крае три человека заживо сгорели при пожаре в деревянном доме. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Источник KP.RU в правоохранительных органах уточнил, что погибшие попали в дом без ведома владельца около трех часов ночи. Огонь распространился в деревянной постройке спустя несколько часов.

По данным прокуратуры, пожар произошел в частном жилом доме в СНТ «Строитель». Сотрудники правоохранительных органов начали проверку для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме. Погибшим детям было два года, четыре года и шесть лет. Спасатели вытащили детей из горящего дома, но спасти их жизни не удалось.