Экс-ректор РАНХиГС Мау вышел на связь впервые после увольнения

Экс-ректор РАНХиГС Мау после увольнения обратился с благодарностью к Путину

Бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау впервые после увольнения вышел на связь. Он обратился с благодарностью к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Соответствующее обращение опубликовано на сайте вуза.

«Я хочу выразить бесконечную признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину», — говорится в сообщении.

Кроме того, Мау поблагодарил главу администрации главы государства Антона Вайно. Он подчеркнул, что решение задач, которые они ставили перед РАНХиГС, дало важный импульс для различных достижений.

23 января стало известно, что Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. На данный момент известно, что Мау находится в Израиле и проходит лечение. После его ухода исполняющим обязанности ректора был назначен проректор РАНХиГС и директор института Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.