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12:29, 23 января 2023Спорт

Умер двукратный чемпион СССР по футболу

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Валерий Урин умер в возрасте 88 лет
Валерий Урин

Валерий Урин. Фото: Б. Колесников / РИА Новости

Умер двукратный чемпион СССР по футболу в составе московского «Динамо» Валерий Урин. Об этом сообщается на сайте клуба.

Урин скончался утром 23 января в возрасте 88 лет. «Динамо» выразило глубокие соболезнования родным и близким бывшего игрока команды.

Урин играл за «Динамо» с 1955 по 1961 год. Всего он провел за команду 72 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами. Нападающий дважды становился чемпионом СССР, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали первенства страны.

Помимо московской команды Урин выступал за кировский «Динамо», минскую «Беларусь», рижскую «Даугаву», запорожский «Металлург» и салаватский «Химик». Также он провел два матча за сборную СССР. В 1970-м году Урин тренировал махачкалинское «Динамо», а с 1971 по 1972 год — красноярский «Автомобилист».

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Дарья Коршунова
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