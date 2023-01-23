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07:01, 23 января 2023Ценности

Супруги установили дорогие виниры и описали результат фразой «это кошмар»

Супруги Ташингем установили виниры в Турции за 360 тысяч рублей и посетовали на результат

Фото: Shutterstock

Супруги Джейд и Келли Ташингем из Великобритании установили дорогие виниры в Турции и описали результат манипуляции фразой «это кошмар». Соответствующей историей они поделились с изданием The Sun.

Мужчина и женщина рассказали, что решили преобразиться и заплатили по 4240 фунтов стерлингов (360 тысяч рублей) каждый, чтобы установить керамические накладки на зубы. Затем Ташингемы показали новую внешность после стоматологической процедуры. На размещенных кадрах видно, что зубы британцев приобрели неестественный белый цвет. «Это какой-то кошмар», — высказались пациенты.

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По словам героев публикации, теперь они испытывают сильную боль и вынуждены есть пищу только в виде пюре. Помимо этого, их зубы стали чересчур чувствительными к горячим и холодным напиткам. «Мы даже не можем выпить чашку чая. Куда бы мы ни пошли, у нас всегда с собой обезболивающие», — посетовали они.

В заключение супруги добавили, что пожалели об установке виниров. «Мы всегда говорим "нет", когда люди советуются с нами, стоит ли делать эту процедуру. Мы никогда никому не порекомендуем подобные керамические накладки», — уточнили Ташингемы.

В декабре 2022 года блогерша Майя Рей установила керамические виниры в Турции и осталась с зубами разных цветов. Юзерша рассказала, что через четыре дня после проведения стоматологической процедуры накладка слетела с одного из ее клыков. Чтобы восстановить зуб, девушка вновь обратилась к докторам. На размещенных кадрах было видно, что новая накладка отличалась от предыдущей по форме и оттенку.

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Екатерина Ештокина
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