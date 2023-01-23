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15:16, 23 января 2023Спорт

Боец UFC Волков рассказал о любви к курению сигар

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, что иногда позволяет себе курить сигары

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков рассказал о любви к курению сигар. Его слова приводит Sport24.

«Это не привычка, просто некоторые люди пиво пьют, а я курю сигары. Не то, чтобы каждые выходные — реже. Если хорошая компания, хороший вечер и хорошая сигара… То есть, это нечастый ритуал, просто иногда позволяю себе и не делаю плохо своему здоровью», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что не пропагандирует курение, но ему это нравится. Боец рассказал, что может позволить себе курить, если не готовится к поединку.

В своем последнем поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), который состоялся 4 июня, российский тяжеловес победил суринамца Жоарзиньо Розенстрайка. Волков отправил соперника в нокаут в первом раунде.

Всего на счету Волкова 35 побед при десяти поражениях в MMA. В UFC россиянин выступает с 2016 года.

Дарья Коршунова
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