В Кремле ответили на вопрос о возможности участия Путина в выборах

Песков заявил, что Путин не делал никаких заявлений об участии в следующих выборах

Президент России Владимир Путин не делал никаких заявлений об участии в следующих выборах главы государства. Об этом в понедельник, 23 января, журналистам сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия уже готовится к старту президентской избирательной кампании в России. Памфилова отметила, что время до начала кампании пролетит незаметно, поэтому подготовка ведется заранее.

«Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции... Еще пока рано, не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что работа президента пока продолжается в рамках обычного рутинного рабочего графика.

В ноябре 2022 года Песков заявил, что Путин еще не принял решение, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Позднее в декабре он пояснил, что выборы в 2024 году запланированы, с точки зрения начала электоральных процессов они так или иначе последуют.