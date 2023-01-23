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12:51, 23 января 2023Мир

В Кремле прокомментировали признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США

Песков: в признании ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США нет прикладного значения

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ни для России, ни для самой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» нет никакого прикладного значения от факта ее признания транснациональной преступной организацией со стороны США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что это имеет прикладное значение для нашей страны и ЧВК "Вагнер"», — прокомментировал пресс-секретарь российского президента.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и объявит ее международной преступной организацией. Он уточнил, что американский Минфин квалифицирует группу «Вагнера» как транснациональную преступную организацию и на этом основании на следующей неделе введет дополнительные санкции против ЧВК и ее системы поддержки «на нескольких континентах».

Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал ответное письмо Джону Кирби. «Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?», — говорится в тексте послания.

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Виктория Кондратьева
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