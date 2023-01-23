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10:54, 23 января 2023Мир

В России оценили шансы на заключение мирного договора с Японией

Депутат Чепа назвал заключение мирного договора между Россией и Японией труднореализуемым
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Япония присоединилась к антироссийским санкциям, которые продвигают США, и в сегодняшних условиях подписание мирного договора с Россией труднореализуемо, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о желании Японии заключить мирное соглашение с Россией, несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию в отношениях двух стран. При этом, по его словам, Токио продолжит политику санкций против Москвы.

«Мы понимаем, что прошло уже очень много лет и существующие претензии Японии к Курильским островам поддерживались США, плюс холодная война. Попытки Японии выторговать закончились тем, что мы объявили, что это конституционно наши земли и посягательство на эти земли — это нарушение нашей Конституции», — подчеркнул Чепа.

В сегодняшних условиях, я думаю, подписание мирного договора с Японией труднореализуемо

Алексей Чепадепутат Госдумы

Тем не менее, как отметил депутат, среди японских политиков звучат голоса о необходимости заключения мирного договора, и это положительный фактор.

В марте 2022 года Россия отказалась от переговоров по мирному соглашению с Японией. Москва также заявила о прекращении диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Это стало ответом на введенные Токио антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции России на Украине.

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Екатерина Смирная
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