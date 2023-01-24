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15:22, 24 января 2023Наука и техника

Выявлена переваривающая полиэтилен бактерия

В NIOZ выявили переваривающую до одного процента морского пластика в год бактерию

Фото: Shutterstock

Команда специалистов из Королевского нидерландского института морских исследований (NIOZ) выявила бактерию, которая способна перерабатывать пластик, в частности полиэтилен. Открытие может быть перспективным в программах по очистке морской воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin.

Бактерия Rhodococcus ruber потребляет и фактически переваривает пластик. В процессе экспериментов был использован специально изготовленный полимер с особой формой углерода, после чего микроорганизмы в бутылке с имитацией морской воды подсветили ультрафиолетовой лампой, заменяющей солнечный свет, и скормили им материал. Бактерии в ответ сформировали биопленку на поверхности воды, где разлагался пластик. По подсчетам ученых, она может расщеплять около одного процента полиэтилена в год на CO2 и другие безвредные вещества.

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Исследователи подчеркивают, что Rhodococcus ruber пока не может полностью решить проблему загрязнения океанов. Требуется провести дополнительные испытания, чтобы выяснить, могут ли бактерии так же эффективно разлагать пластик в естественных условиях.

В декабре 2022 года сотрудники Технологического университета Чалмерса (Швеция) нашли около 300 тысяч бактерий, которые могут разлагать около десяти видов пластика на суше и под водой. В будущем планируется создавать целые микробные сообщества для каждого вида полимера.

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Елена Апазиди
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