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14:56, 24 января 2023Мир

Стало известно о желании России передать Ирану боевые вертолеты

Newsweek: Россия захотела передать Ирану боевые вертолеты МИ-28 и КА-52

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Россия рассматривает возможность продажи боевых вертолетов МИ-28 и КА-52 Ирану. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на анализ американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что в своем очередном аналитическом отчете ISW опирается на сообщение агентства Tasnim о планах Москвы и Тегерана наладить совместное производство тех же моделей боевых вертолетов. Иранскому изданию стало известно, что руководство Ирана рассматривает возможность приобрести партию вертолетов для военно-морских и сухопутных сил страны, а также для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Newsweek отмечает, что Россия и Иран и дальше будут укреплять свое сотрудничество в военно-промышленной сфере в качестве меры противодействия санкционной политики США и их союзников. Автор материала также напомнил, что спикер Госдумы России Вячеслав Володин, посетивший с официальным визитом Тегеран 23 января, подчеркнул важность российско-иранского сотрудничества в условиях внешнего давления.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Тегеране представители российского и иранского парламентов обсудили реализацию договоренностей в сфере транзита, инвестиций и энергетики.

В мае 2017 года холдинг «Вертолеты России» и иранская государственная компания Iran Helicopter Support & Renewal Company (IHSRC) подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий взаимодействие сторон в проекте сборки легкого вертолета в Иране.

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Глеб Бажуткин
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