Адвокат Киркорова рассказал подробности о проблемах певца с недвижимостью

Адвокат Добровинский рассказал о беседе в суде по поводу недвижимости певца Киркорова

В одном из судов Москвы состоялась беседа по поводу ситуации певца Филиппа Киркорова — ранее артист заявил, что налоговая служба допустила ошибку при переоформлении документов на его пентхаус в центре столицы. Подробности о проблемах Киркорова с недвижимостью «Ленте.ру» рассказал его адвокат Александр Добровинский.

По словам правозащитника, сторона Киркорова во время беседы предоставила экспертизу. Теперь суд должен определить, брать ли документ во внимание или назначать другую проверку.

«Однако на время рассмотрения спора судом налоговая не имеет права начислять проценты на те налоги, которые инспекция хотела бы получить с Киркорова за недоимку. Так прозвучало в суде», — заявил Добровинский. На данный момент дата нового заседания неизвестна. Адвокат предположил, что если суд примет экспертизу певца, то решение могут вынести в течение месяца.

О проблемах Киркорова с жильем стало известно в декабре 2022 года. Тогда Telegram-канал Mash сообщил, что певец решил разделить свой двухэтажный пентхаус на Арбате на две отдельные квартиры, тем самым уменьшив стоимость объекта и снизив налог. Однако Добровинский объяснил, что в налоговой два пентхауса посчитали одним по ошибке.