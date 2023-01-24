Роналду был одержим зарплатой Месси в «Барселоне»

El Mundo: Роналду, выступая за «Реал», хотел знать зарплату футболиста «Барселоны» Месси

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в период выступления за мадридский «Реал» хотел знать точную зарплату форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на El Mundo.

По информации источника, футболист был «одержим» размером заработка аргентинца. В частности, он пытался узнать сумму у тогдашнего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу. «Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем "Реал" платит тебе», — ответил ему Бартомеу. Отмечается, что вскоре после этого Роналду ушел из «Реала».

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе команды он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и дважды — чемпионат Испании. Месси до перехода в ПСЖ в августе 2021 года всю карьеру выступал за «Барселону». Вместе с клубом он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.