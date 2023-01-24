Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шальке-04
Сегодня
20:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|17-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|19-й тур
Андрей Рублёв
Завтра
11:30 (Мск)
Новак Джокович
Australian Open (м)
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:48, 24 января 2023Спорт

Завершивший футбольную карьеру Бэйл стал профессиональным гольфистом

Завершивший футбольную карьеру валлиец Гарет Бэйл стал профессиональным гольфистом

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Бывший футболист Гарет Бэйл в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объявил о начале карьеры профессионального гольфиста.

«Рад сообщить, что я буду играть на турнире AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца», — написал он.

9 января Бэйл сообщил о завершении профессиональной футбольной карьеры. «После тщательного и вдумчивого решения я заявляю о немедленном уходе из клубного и международного футбола», — написал тогда 33-летний валлиец. По его словам, это решение стало самым трудным в жизни.

На протяжении карьеры Бэйл выступал за английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур», а также мадридский «Реал». Вместе с испанской командой он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды — чемпионат Испании, а также Суперкубок УЕФА. Последним клубом валлийца был «Лос-Анджелес», выступающий в Главной лиге футбола (MLS) в США, куда Бэйл перешел в 2022 году.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Зеленский уволил Тимошенко
Разбойное нападение на ювелирный магазин в Подмосковье попало на видео
Фанат Дрейка упал с балкона во время концерта
В ДНР сообщили о перебросе резервов украинской армии в Марьинку
Топ-менеджеров крупнейшей авиакомпании России заподозрили в коррупции
Блогерша неправильно надела платье бренда Кардашьян и восхитила зрителей
Российскому майору дали три года за хищение шлемов и масок на 22 миллиона рублей
Победители лотереи лишились многомиллионного выигрыша из-за забывчивости
Назван самый популярный у москвичей день для покупки жилья
Пушилин уволил главу администрации Мариуполя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.