Завершивший футбольную карьеру Бэйл стал профессиональным гольфистом

Завершивший футбольную карьеру валлиец Гарет Бэйл стал профессиональным гольфистом

Бывший футболист Гарет Бэйл в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объявил о начале карьеры профессионального гольфиста.

«Рад сообщить, что я буду играть на турнире AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца», — написал он.

9 января Бэйл сообщил о завершении профессиональной футбольной карьеры. «После тщательного и вдумчивого решения я заявляю о немедленном уходе из клубного и международного футбола», — написал тогда 33-летний валлиец. По его словам, это решение стало самым трудным в жизни.

На протяжении карьеры Бэйл выступал за английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур», а также мадридский «Реал». Вместе с испанской командой он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды — чемпионат Испании, а также Суперкубок УЕФА. Последним клубом валлийца был «Лос-Анджелес», выступающий в Главной лиге футбола (MLS) в США, куда Бэйл перешел в 2022 году.