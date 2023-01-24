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06:30, 24 января 2023Спорт

Рой Джонс дал совет Усику перед боем с Фьюри

Рой Джонс-младший заявил, что Александру Усику нужно измениться для победы над Фьюри
Рой Джонс-младший

Рой Джонс-младший. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший дал совет украинцу Александру Усику перед боем с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Vegas Insider.

«Ему нужны взрывные удары и человек, который научит его этому. У него есть шансы на победу, но потребуются изменения», — заявил экс-спортсмен. Он отметил, что украинец не сможет нанести сопернику ущерб, если будет боксировать в привычном стиле.

19 января промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен объявил о переносе боя с украинцем. «Я надеюсь, что бой пройдет в конце марта или начале апреля, именно на это мы рассчитываем на данный момент», — заявил Уоррен.

На счету 35-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ксения Курашкина
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