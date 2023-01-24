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11:52, 24 января 2023Россия

В Совете Федерации прокомментировали поправки о проезде через границу

Сенатор Клишас заявил, что поправки о проезде через границу могут затронуть права граждан

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Работа над поправками, которые предписывают заранее резервировать время проезда автомобилей через границу, требует очень внимательного к себе отношения, поскольку это может касаться прав граждан. Так в своем Telegram-канале данную инициативу прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Данная инициатива требует очень внимательного отношения, так как напрямую может затронуть конституционные права граждан», — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что глава комитета Государственной Думы по транспорту Евгений Москвичев разработал поправки, которые обязывают заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

При этом депутат разъяснил, что в поправках речь идет только о коммерческом транспорте. Легковые автомобили или пассажирские автобусы к этому отношения не имеют.

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Игорь Дмитров
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