Борисов заявил о нежелании Запада видеть Россию на Луне

Глава «Роскосмоса» Борисов: США и Европа не желают видеть Россию на Луне

Запад не желает видеть Россию участником исследований Луны. Об этом на «Королевских чтениях» заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Его слова передает ТАСС.

По мнению главы госкорпорации, крупные проекты вроде Международной научной лунной станции (МНЛС) следует реализовывать совместными усилиями космических держав.

«Мы исходим из того, что именно такие крупные научно-исследовательские проекты должны служить основой для международной кооперации в космосе. Подобного рода проекты финансово затратны, во всем мире кооперируются. К сожалению, коллеги из США и Европы не очень хотят видеть нас партнерами, но помимо них есть другие страны», — сказал Борисов.

Глава «Роскосмоса» напомнил, что по МНЛС Россия сотрудничает с Китаем.

Ранее Борисов заверил, что развертывание российской орбитальной станции (РОС) планируют начать в 2027 году.