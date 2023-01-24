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15:15, 24 января 2023Спорт

Названа сумма неустойки клуба из Болгарии за отмену игр с российскими командами

Болгарский «Левски» выплатит по 764 тысячи рублей «Спартаку» и «Уралу» за отмену матчей

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгарский «Левски» выплатит по 764 тысячи рублей российским «Спартаку» и «Уралу» за отмену матчей. Сумму неустойки назвало издание «Тема спорт».

Как стало известно источнику, половину суммы европейский клуб получит от «Краснодара», который отказался проводить матч с болгарами. Оставшуюся часть неустойки покроют из собственных средств главный тренер Станимир Стоилов и исполнительный директор Ивайло Ивков.

20 января «Левски» отказался проводить товарищеские матчи с российскими клубами во время сборов в ОАЭ. В команде отметили, что самым важным для них остается единство с болельщиками, которые выступили против организации игр с россиянами.

Встречи со «Спартаком» и «Уралом» должны были состояться 22 и 31 января соответственно. Матч против «Краснодара» был запланирован на 17 января.

Дарья Коршунова
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