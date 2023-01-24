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18:05, 24 января 2023Ценности

Девушка сделала стрижку в салоне красоты и расплакалась из-за новой внешности

Фотограф Рози из Лондона расплакалась перед камерой из-за новой стрижки боб

Кадр: @rambosphotos / TikTok

Фотограф Рози (фамилия неизвестна) из Лондона расплакалась перед камерой из-за неудачной стрижки в салоне красоты. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

21-летняя юзерша с никнеймом rambosphotos рассказала, что решила сделать у парикмахера новую прическу. Вначале на размещенных кадрах она показала свою внешность до преображения — у девушки были длинные рыжие волосы. Затем героиня публикации продемонстрировала работу мастера — короткую стрижку боб.

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По словам Рози, новая внешность ей категорически не понравилась. «Я чувствую, что выгляжу как 40-летняя женщина. Я смешная!» — посетовала она. При этом британка призналась, что не винит стилиста в произошедшем. «Она сделала все очень хорошо. Просто я не принимаю свой новый образ», — объяснила она.

Подписчики, в свою очередь, поддержали фотографа в комментариях под публикацией. «Я думаю, что вы выглядите хорошо», «Все не так уж и плохо!», «А мне еще нравятся ваши брови», — написали они.

В апреле 2022 года клиентка парикмахерской Эмили Кокс рассказала, что решила сделать стрижку гладкий боб и осталась с внешностью персонажа мультфильма «Шрек». Девушка показала результат работы парикмахера. Мастер оставила посетительницу с коротким каре с неровными краями, а также доходящей до бровей неравномерной челкой.

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Екатерина Ештокина
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