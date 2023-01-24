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12:46, 24 января 2023Россия

В Кремле высказались о возможности ограничений на выезд россиян за границу

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в Кремле не обсуждают ограничения на выезд

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Возможные ограничения на выезд россиян за границу не обсуждаются в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так Песков высказался о возможности таких ограничений на фоне разработанных главой комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева поправок, которые обязывают с 1 марта заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России.

В Кремле отметили, что по этому вопросу уже были даны разъяснения автором поправок. «Там по тексту были даны разъяснения, можно из них исходить», — заявил Песков.

Депутат Москвичев разъяснял, что в поправках речь идет только о коммерческом транспорте. Легковые автомобили или пассажирские автобусы к этому отношения не имеют.

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Марк Леонов
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