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09:23, 24 января 2023Мир

Более 90 процентов турок высказались против членства Швеции в НАТО

Anadolu: более 90 процентов граждан Турции высказались против членства Швеции в НАТО

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Более 90 процентов турецких граждан, опрошенных журналистами, высказались против членства Швеции в НАТО. Об этом свидетельствует опрос, проведенный агентством Anadolu.

В частности, речь идет о 92,5 процента участников опроса, высказавшихся против присоединения Швеции к альянсу. В анкетировании приняли участие более 50,1 тысячи человек.

Как утверждает агентство, результаты опроса будут представлены властям Швеции.

11 января в шведской столице прошла демонстрация сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией). Митингующие подвесили у здания ратуши за ноги вниз головой манекен, похожий на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого политик заявил, что Швеция не получит поддержки от Анкары по ратификации вступления в НАТО.

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Виктория Кондратьева
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