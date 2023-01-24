РФС сделал заявление по итогам встречи с УЕФА

В РФС заявили, что согласовали порядок взаимодействия с УЕФА по возврату России к турнирам

Российский футбольный союз (РФС) сделал заявление по итогам встречи с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает РИА Новости.

В РФС заявили, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям и договорились продолжить контакты. Отмечается, что следующая встреча между УЕФА и РФС должна состояться в феврале 2023 года.

Заседание по вопросу возвращения россиян на турниры состоялось 24 января. От РФС во встрече участвовали генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

30 декабря 2022 года РФС создал рабочую группу, которая должна изучить вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При этом УЕФА выступает против желания России покинуть организацию.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.