Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в России

В Роспотребнадзоре сообщили о некоторой активизации эпидпроцесса по COVID-19

В России стала заметна некоторая активизация эпидпроцесса по COVID-19. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

Комментируя ситуацию по заболеваемости коронавирусом, в службе отметили, что на третьей неделе 2023 года в России зарегистрировано около 38 тысячи новых случаев.

«Показатель заболеваемости вырос почти на 22 процента по сравнению с предыдущей неделей», — разъяснили в Роспотребнадзоре.

Представители ведомства также рассказали, что в базу VGARus было загружено свыше 227 тысячи геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За последние две недели к линии омикрон отнесено 100 процентов сиквенсов, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предположил, что пандемия коронавирусной инфекции выдыхается. Тем не менее он затруднился ответить, когда она завершится.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки завершения пандемии коронавируса, заявив, что она закончится через один-два года.