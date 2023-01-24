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09:09, 24 января 2023Путешествия

Летевший на Сахалин российский самолет вернулся в аэропорт из-за сильного ветра

Летевший в Южно-Сахалинск самолет «Авроры» вернулся во Владивосток из-за сильного ветра

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Самолет российской авиакомпании «Аврора», летевший рейсом ВладивостокЮжно-Сахалинск, не смог приземлиться в сахалинском аэропорту из-за сильного ветра и метели на полуострове и вернулся на запасной аэродром. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска рассказали, что самолет сделал несколько кругов над Сахалином и ушел на запасной аэродром во Владивостоке.

Кроме того, из-за непогоды на несколько часов задерживаются авиарейсы между Южно-Сахалинском и Владивостоком, а также Хабаровском. Рейс Южно-Сахалинск — Советская гавань (Хабаровский край) перенесен на 25 января.

Сообщается, что в настоящий момент на территории Сахалинской области метель, дует сильный ветер. На территории аэропортов отмечается плохая видимость. На 25-26 января объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют усиление ветра до ураганного.

Ранее в январе самолет авиакомпании «ИрАэро», направлявшийся из Иркутска в Ташкент, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Но борту воздушного судна находились 87 пассажиров и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.

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Дарья Рыбак
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