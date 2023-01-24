Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 24 января 2023Бывший СССР

Президент Финляндии приехал в Киев

Президент Финляндии Ниинисте приехал в Киев и пообщался с Зеленским
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте приехал в Киев и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в Telegram-канале президента Украины.

«Рад видеть президента Финляндии. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!» — написал Зеленский. Также приводится видео встречи Ниинисте в резиденции украинского лидера, их общения, а также приветствия с другими украинскими политиками. Другие детали переговоров не сообщаются.

Ранее в январе Ниинисте рассказал, что между ним и российским коллегой Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого российский президент спокойно отреагировал на решение Хельсинки вступить в НАТО. Он предположил, что Путин не усмотрел в этом опасности для России.

Кроме того, он заявлял, что Финляндия готова выделить Украине немного немецких танков Leopard 2.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Объявлены номинанты на «Оскар»
SpaceX впервые заправила топливом полностью собранный Starship
В KFC раскрыли подробности подготовки возвращения бренда Rostic's
Российский режиссер высказался о номинации своего фильма на «Оскар»
На Украине выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса
Роженица лишилась руки из-за врачебной ошибки
Москвичи бросились покупать квартиры в ипотеку
Роналду был одержим зарплатой Месси в «Барселоне»
Четыре европейские страны попросили ЕК наладить поставки газа из Азербайджана
Поставки из Германии в Россию упали до минимума за 20 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.