Президент Финляндии приехал в Киев

Президент Финляндии Ниинисте приехал в Киев и пообщался с Зеленским

Президент Финляндии Саули Ниинисте приехал в Киев и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в Telegram-канале президента Украины.

«Рад видеть президента Финляндии. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!» — написал Зеленский. Также приводится видео встречи Ниинисте в резиденции украинского лидера, их общения, а также приветствия с другими украинскими политиками. Другие детали переговоров не сообщаются.

Ранее в январе Ниинисте рассказал, что между ним и российским коллегой Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого российский президент спокойно отреагировал на решение Хельсинки вступить в НАТО. Он предположил, что Путин не усмотрел в этом опасности для России.

Кроме того, он заявлял, что Финляндия готова выделить Украине немного немецких танков Leopard 2.