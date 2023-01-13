Финляндия отправит Украине немного танков

Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности выделить Украине немного танков Leopard 2

Финляндия готова выделить Украине немного немецких танков Leopard 2, заявил президент страны Саули Ниинисте. Его слова приводит Reuters.

«Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии. Количество танков не может быть большим, так как Финляндия граничит с Россией и не входит в НАТО», — сказал он.

Ранее украинские власти прокомментировали возможность получить немецкие танки. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заверил, что Берлин неизбежно отправит Киеву танки. По его мнению, Германия вела себя подобным образом при передаче самоходных гаубиц.

До этого в ФРГ объяснили отказ предоставить танки Leopard 2 Украине. Представитель кабмина республики Штеффен Хебештрайт заявил о необходимости избегать сценария, при котором страны-участницы НАТО могут быть вовлечены в военный конфликт.