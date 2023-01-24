В Бундестаге раскритиковали Шольца за «упрямство» из-за блокировок поставок танков Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц лично препятствует отправке танков Leopard Украине, проявляя упрямство, — с такой критикой выступил член парламента и бывший председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген, передает Daily Mail.

«В правительстве существует глубокий раскол: канцлер и Социал-демократическая партия яростно сопротивляются поставкам адекватного и очень необходимого оружия, такого как Leopard 2, чтобы обеспечить Украине победу, а два других партнера по коалиции, "зеленые" и либералы, уже давно выступают за поставки оружия», — рассказал он.

По словам политика, коалиция «зеленых» и либералов подавляет сопротивление канцлера. «В Бундестаге уже несколько месяцев явное большинство за поставку тяжелого вооружения. С лета мы призываем к этому», — заключил он.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Олаф Шольц пытается добиться консенсуса по поставкам танков Украине. В субботу, 21 января, сообщалось, что союзники Германии пока не смогли убедить ее разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard, Берлин взял дополнительное время для раздумий. Вопрос был ключевым на повестке восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в ФРГ.