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20:51, 24 января 2023Экономика

Европа смогла значительно снизить потребление газа

Еврокомиссия: ЕС снизил потребление газа в последние месяцы на 20 процентов

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Евросоюз благодаря значительным усилиям жителей и бизнеса смог снизить потребление газа в последние месяцы на 20 процентов по сравнению со средним пятилетним значением. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

Это выше цели в 15 процентов. «Вопреки планам России, Европа получила достаточно энергии, чтобы быть в безопасности этой зимой», — отмечается в сообщении.

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В августе 2022 года в ЕС вступили в силу новые правила по сокращению на 15 процентов спроса на газ. Они действуют год с возможностью продления. Речь идет о добровольной экономии топлива.

В 2023 году Евросоюз, за исключением, возможно, Венгрии, сможет полностью избавиться от российских энергоресурсов, заявил ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Будапешт может сохранить закупки по политическим причинам. Тем не менее, уверен Боррель, такая ситуация еще раз свидетельствует, что Россия «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине.

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Платон Щукин
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