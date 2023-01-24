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18:22, 24 января 2023Из жизни

Мужчина наорал на воров и спас машину соседа

Daily Mail: мужчина криками прогнал пытавшихся похитить машину соседа воров

Житель австралийского города Брисбена, штат Квинсленд, наорал на воров, которые пытались угнать машину соседа, и спас его имущество. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летнего Стивена Ли разбудил ночью сигнал установленной в его доме системы безопасности. Проснувшись, австралиец решил проверить трансляцию с камеры наблюдения. Он увидел двух мужчин, которые ходили возле автомобиля соседа. Ли поднял тревогу. «Я сразу понял, что происходит, потому что нормальным людям нечего там делать среди ночи», — пояснил он.

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Ли открыл окно и начал кричать: «Убирайтесь отсюда! Джеррид, они собираются похитить твою машину!». В результате ему удалось прогнать преступников.

После этого некоторые соседи шутили, что Ли стоит запатентовать свой голос и продавать запись крика в качестве охранной системы.

«Я рос в городе Пенрит, штат Новый Южный Уэльс, в бедном пригороде. Я сделал все возможное, чтобы выбраться оттуда. А теперь эти ребята на нашей улице пытаются грабить наши семьи и красть то, ради чего мы так усердно работали», — пояснил Ли причины своей ярости.

По его словам, жена соседа в этот момент рожала в больнице, а сам он был дома с тремя детьми. Его машину уже пытались похитить за два дня до этого.

Ли подчеркнул, что систем безопасности недостаточно для охраны имущества. Он рассказал, что хранит дома бейсбольную биту на тот случай, если придется давать отпор грабителям.

Ранее сообщалось, что профессиональный боксер-тяжеловес из австралийского города Голд-Кост прогнал двух подростков, которые хотели ограбить его дом. Он выскочил на улицу без рубашки и, выкрикивая ругательства, погнался за ними.

Алиса Дмитриева
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