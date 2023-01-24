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19:19, 24 января 2023Среда обитания

Twitter задолжал за аренду офисов британской короне

Crown Estate подала иск к Twitter за неоплату аренды офисов в центре Лондона

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Организация Crown Estate, управляющая имуществом британской короны, подала в суд на Twitter за неоплату аренды офисов в одном из зданий в центральном районе Лондона, принадлежащих королевской семье, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление представителя фирмы.

Речь идет об офисных помещениях в районе Вест-Энд, которые, по данным BBC, находятся рядом с площадью Пикадилли. Crown Estate отказалась сообщить размер задолженности Twitter, но подчеркнула, что решение о подаче иска на компанию в Высокий суд Лондона на прошлой неделе было принято после попыток договориться с руководством социальной сети. Отмечается также, что несмотря на инициирование судебного разбирательства переговоры между двумя сторонами продолжаются.

Crown Estate управляет имуществом британской королевской семьи на сумму в 19,2 миллиарда долларов. Среди этого имущества — жилые дома, роскошные офисные помещения в центре Лондона, магазины, ветряные электростанции и даже морские участки.

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Для Twitter под руководством нового владельца миллиардера Илона Маска это уже не первый иск о невыплате арендных платежей. Сегодня стало известно, что с аналогичными претензиями в суд обратилась SRI Nine Market Square, владеющая зданием в Сан-Франциско, в котором находится штаб-квартира социальной сети. По данным арендодателя, Twitter нарушила договор найма помещения площадью 42,7 тысячи квадратного метра, не заплатив около 3,4 миллиона долларов в декабре 2022 года и аналогичную сумму в январе 2023-го.

В начале января похожий иск в суд против Twitter подала Columbia Reit-650 California, которая потребовала от компании выплатить долг за аренду в размере 136 тысяч долларов.

Иски подаются на фоне сообщений о серьезных финансовых трудностях в Twitter, которые вынуждают ее главу Илона Маска резко сокращать расходы. Компания даже начала распродажу офисного и кухонного оборудования, включая персональные компьютеры, кофемашины, кухонные принадлежности и грили, печи для пиццы и даже огромную неоновую вывеску с птицей голубого цвета — логотипом компании.

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Данил Дмитриев
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