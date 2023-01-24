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02:47, 24 января 2023Россия

Глава Генштаба назвал две новые угрозы для безопасности России

Герасимов: стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО представляет угрозу для России

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обозначил две новые угрозы для военной безопасности России. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Аргументы и факты».

«На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны», — отметил глава Генштаба.

По словам Герасимова, в целях нейтрализации данных угроз руководство поставило задачу скорректировать План строительства и развития Вооруженных сил.

Ранее в США выразили надежду на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что страны готовы стать членами североатлантического альянса и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией.

Марина Совина
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