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09:27, 24 января 2023Бывший СССР

Глава МИД Украины заявил об успехах в переговорах по получению боевых самолетов

Глава МИД Украины Кулеба: тема поставки боевых самолетов НАТО начала двигаться

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Тема поставки западными странами Украине боевых самолетов НАТО «двинулась». Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба, его слова приводит «Укринформ». Кулеба также отметил, что задача Киева — получить боевые самолеты до конца 2023 года.

«У нас осталось три больших вопроса: один, я считаю, почти решен — это танки, а две опции, которые еще не раскрыты, — это дальнобойные ракеты и боевые самолеты. Но уже сейчас можно видеть как в информационном пространстве появляются первые сообщения, что кто-то где-то обсуждает тему самолетов. Раньше этого не было, а сейчас это уже реальность», — сказал глава украинской дипломатии.

Он также выразил мнение, что новые решения о поставках Украине оружия разного типа примут на очередной встрече в формате «Рамштайн».

20 января страны НАТО не смогли принять решение по отправке танков Leopard украинской стороне в ходе встречи глав военных ведомств на базе Рамштайн. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что есть веские причины для поставок техники и есть веские причины против. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что эти переговоры запланированы на февраль.

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Василий Мека
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