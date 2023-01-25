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16:33, 25 января 2023Россия

Объяснена связь между поставками танков Abrams и положением ВСУ на фронте

Аналитик Фролов: США не поставят Киеву Abrams, если ВСУ будут близки к капитуляции

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США не будут поставлять Киеву танки M1 Abrams, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут близки к капитуляции. Такое мнение в беседе с KP.RU выразил военный эксперт Андрей Фролов.

По его словам, вопрос передачи вооружения напрямую связан с положением украинской армии на фронте и окончательное решение о сроках и количестве машин будет приниматься исходя из ситуации в ближайшие недели.

«Если Киеву как-то удастся выдержать российское давление до весны, то американские танки могут оказаться на Украине в краткие сроки, например в марте-апреле», — объяснил аналитик.

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25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. В первой партии, обещанной Киеву, значится 14 танков.

Ожидается, что в ближайшее время также будет озвучено решение США о поставках танков M1 Abrams. Киеву готовы отправить от 30 до 50 таких танков, но в распоряжение ВСУ они могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет даже больше года.

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Варвара Кошечкина
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