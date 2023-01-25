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22:21, 25 января 2023Мир

Байден рассказал о «НАТОлизации» Финляндии

Байден заявил о «НАТОлизации» Финляндии и о помощи в «противостоянии украинской агрессии»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о «НАТОлизации» Финляндии вопреки ожиданиям Москвы. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер напомнил, что ранее он призывал обратить внимание президента России Владимира Путина на то, «что он рассчитывал "финляндизировать" Европу, а получает "НАТОлизацию" Финляндии». Байден также подчеркнул, что новый пакет помощи Украине «поможет противостоять жестокой украинской агрессии», ответственность за которую, по его словам, лежит на России.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. «В прошлом мы неоднократно говорили, что Финляндия и Швеция готовы быть членами НАТО», — отметила она.

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Варвара Кузьмина
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