В российском вузе устроили реконструкцию Курской битвы с бутафорскими танками

В самарском вузе провели реконструкцию Курской битвы с детьми и бутафорскими танками

В сызранском филиале Самарского государственного технического университета провели реконструкцию Курской битвы, в которой приняли участие учащиеся вуза в форме нацистской Германии. Мероприятие, в котором среди прочего были задействованы и бутафорские танки, попало на видео, кадры публикует издание «Блокнот».

На обнародованном видео подростки, одетые в военную форму, толкают перед собой модели танков и бьют ладонями по обшивке, имитируя звуки выстрелов.

«Блокнот» уточняет, что реконструкцию устроил сызранский депутат Сергей Иванов, который потратил на этот фестиваль 2 миллиона 175 тысяч рублей из президентского гранта. «Форму солдат германской армии пришлось шить на заказ, потому что в магазине ее не купишь», — рассказал Иванов и добавил, что часть денег была потрачена на муляжи автоматов и зарплату бухгалтера.

Известно, что мероприятие прошло еще в декабре прошлого года, однако резонанс мероприятие вызвало только сейчас.

Ранее сообщалось, что российских студентов отправили рыть окопы на занятии по ОБЖ.

