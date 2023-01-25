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10:13, 25 января 2023Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли опасность звонков в мессенджерах с телефонными кодами США

Мошенники начали звонить россиянам в мессенджерах с номеров США для доступа к «Госуслугам»

Фото: Luis Villasmil / Unsplah

Координатор платформы для выявления кибермошенников и борьбы с ними «Мошеловка» Евгения Лазарева предупредила россиян о злоумышленниках, звонящих пользователям мессенджеров с номеров с телефонными кодами США и Канады. Опасность таких звонков она раскрыла в беседе с РИА Новости.

В начале года специалисты платформы зафиксировали скачок звонков россиянам в популярных мессенджерах с номеров с кодами США и Канады, рассказала Лазарева. По ее словам, мошенники сообщают о доставке важной корреспонденции от госорганов и убеждают жертв называть коды из СМС от портала «Госуслуги» или финансовых маркетплейсов. «Когда мошенники получают коды, они получают и контроль над профилями пользователей, подают от их имени кредитные заявки, пользуясь возможностями сервисов», — подчеркнула координатор «Мошеловки».

Исходя из информации платформы и данных в открытых источниках, жертвами таких злоумышленников стали уже несколько десятков человек. Однако, по мнению представителей «Мошеловки», в реальности масштаб проблемы намного значительнее. Лазарева также отметила, что аферисты стали чаще звонить гражданам в мессенджерах, так как это позволяет им обходить ограничения российских операторов связи, борющихся с технологией подменных номеров.

Ранее Роскомнадзор рассказал россиянам о рассылке фейковых уведомлений от своего имени. В регуляторе предупредили, что такие мошеннические письма могут содержать фишинговые ссылки и вредоносные вложения.

Перед этим пользователей Telegram предупредили о мошеннической схеме, позволяющей получать доступ к профилям. Профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Павел Терелянский заявил, что злоумышленники могут писать пользователям мессенджера от имени фейкового профиля «Уведомления».

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Маргарита Щигарева
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