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22:39, 25 января 2023Россия

Американист усомнился в эффективности танков Abrams для захвата Крыма

Эксперт Гарбузов заявил, что поставки танков Abrams вряд ли помогут Украине захватить Крым

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos/Reuters

Основные боевые танки Армии США M1 Abrams, которые Вашингтон решил поставить Украине, вряд ли помогут в захвате Крыма. Такое мнение РИА Новости высказал директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Эксперт пояснил, что, во-первых, «нужно посмотреть на географию». Кроме того, американист указал, что сейчас Крым отошел на второй план новостной повестки из-за утраты территорий на основной части Украины. «[Украинцам] бы и саму страну не потерять и удержаться на той территории, что есть», — отметил он.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину танки Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Речь идет о 31 единице бронетехники, суммарная стоимость которой составляет более 400 миллионов долларов. Уточняется, что сами танки не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы для их службы на балансе ВСУ.

Ранее колумнист британской газеты The Guardian Мартин Кеттл заявил, что передача Киеву боевых машин не поможет как можно скорее завершить конфликт на территории, который, по его оценкам, «будет длиться месяцы, если не годы». Решение западных стран по данному вопросу он назвал стратегическим маневром.

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Марина Совина
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