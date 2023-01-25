Стали известны подробности смерти экс-участницы шоу «Дом-2» Кочервей

СКР: погибшая в Финском заливе экс-участница «Дома-2» Кочервей попала в воду живой

Следственный комитет России (СКР) выяснил подробности смерти экс-участницы шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, тело которой нашли в Финском заливе. Об этом в среду, 25 января, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на ведомство.

Установить причину смерти экспертам не удалось — тело долго пролежало в воде. Однако, по предварительным данным, в воду Кочервей попала еще живой. Также стало известно, что перед смертью она употребила наркотики.

Подруга звезды рассказала, что у Кочервей была зависимость. Сейчас устанавливаются лица, которые последними видели погибшую.

13 августа 2022 года в Финском заливе обнаружили женское тело. Генетическая экспертиза подтвердила, что погибшей является Кочервей. 25 августа СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 31 августа подозреваемого в убийстве задержали.