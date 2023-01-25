Замороженный осетр стал участником ДТП на российской трассе

Замороженный осетр пробил радиатор автомобиля на трассе в Хабаровском крае

Замороженный осетр стал участником ДТП на трассе в Хабаровском крае. Рыбная туша пробила радиатор российскому автомобилисту, об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

По словам мужчины, он направлялся на иномарке Mazda из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. Чтобы снег и ветер не снесли авто с дороги, россиянин пристроился за самосвалом.

Внезапно автомобилист заметил, что из кузова фуры ему под колеса выпал некий предмет. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это огромный замороженный осетр. Туша повредила легковушке радиатор.

Россиянин был вынужден остановиться. Проезжавшие мимо водители оказали мужчине помощь. Благодаря им он сумел дождаться эвакуатор и не замерзнуть.

13 января сообщалось, что на трассе в Кадыйском районе Костромской области глыба льда слетела с мчавшейся фуры и едва не убила семью, находившуюся в легковом автомобиле.

В машине в момент происшествия находились отец, мать и трое детей. Разлетевшиеся осколки стекла попали в главу семьи и трехлетнюю дочь. У девочки оказалось рассечено лицо, а у отца — голова.