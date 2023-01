Диетолог назвала пять необходимых для быстрого похудения продуктов

Диетолог Лаура Бурак назвала качественные заправки для салатов необходимыми для похудения

Чтобы эффективно сбрасывать вес, необходимо использовать качественные соусы для заправки салатов, считает диетолог Лаура Бурак. Она назвала пять важных для быстрого похудения продуктов в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь Бурак обратила внимание на яйца, из которых можно приготовить множество полезных блюд, например, омлеты и яичные маффины. Диетолог сослалась на исследование, согласно которому люди, предпочитающие завтракать яйцами, а не бутербродами, дольше чувствуют себя сытыми.

«Всегда держите в холодильнике несколько вариантов овощей, которые можно добавить в яичницу или приготовить в качестве гарнира», — продолжила Бурак. Она добавила, что в овощах много клетчатки, которая продлевает ощущение сытости и положительно влияет на пищеварение.

Специалистка предупредила, что польза овощного салата может снижаться из-за неправильной заправки. Вместо готовых соусов Бурак предлагает использовать натуральную заправку из сока лайма или лимона, которую можно сделать самостоятельно.

Диетолог посоветовала заменить сладкое на фрукты, в частности, яблоки и груши. «Исследование показало, что увеличение потребления фруктов в течение четырех лет положительно влияет на процесс похудения», — пояснила она.

В заключение Бурак порекомендовала запастись высокобелковыми закусками, такими как греческий йогурт, творог, хумус и сыр твердых сортов.

Ранее Бурак назвала шесть полезных альтернатив сладким десертам. Специалистка порекомендовала заменить обычную муку на миндальную и отказаться от классических десертов, таких как торт красный бархат и медовик.