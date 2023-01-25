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13:42, 25 января 2023Из жизни

Диетолог назвала пять необходимых для быстрого похудения продуктов

Диетолог Лаура Бурак назвала качественные заправки для салатов необходимыми для похудения

Фото: unsplash

Чтобы эффективно сбрасывать вес, необходимо использовать качественные соусы для заправки салатов, считает диетолог Лаура Бурак. Она назвала пять важных для быстрого похудения продуктов в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь Бурак обратила внимание на яйца, из которых можно приготовить множество полезных блюд, например, омлеты и яичные маффины. Диетолог сослалась на исследование, согласно которому люди, предпочитающие завтракать яйцами, а не бутербродами, дольше чувствуют себя сытыми.

«Всегда держите в холодильнике несколько вариантов овощей, которые можно добавить в яичницу или приготовить в качестве гарнира», — продолжила Бурак. Она добавила, что в овощах много клетчатки, которая продлевает ощущение сытости и положительно влияет на пищеварение.

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Специалистка предупредила, что польза овощного салата может снижаться из-за неправильной заправки. Вместо готовых соусов Бурак предлагает использовать натуральную заправку из сока лайма или лимона, которую можно сделать самостоятельно.

Диетолог посоветовала заменить сладкое на фрукты, в частности, яблоки и груши. «Исследование показало, что увеличение потребления фруктов в течение четырех лет положительно влияет на процесс похудения», — пояснила она.

В заключение Бурак порекомендовала запастись высокобелковыми закусками, такими как греческий йогурт, творог, хумус и сыр твердых сортов.

Ранее Бурак назвала шесть полезных альтернатив сладким десертам. Специалистка порекомендовала заменить обычную муку на миндальную и отказаться от классических десертов, таких как торт красный бархат и медовик.

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Алиса Дмитриева
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