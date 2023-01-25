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17:50, 25 января 2023Спорт

Четырех человек с российскими флагами задержали на Australian Open

Четырех человек с российскими флагами задержали на Australian Open после матча Рублева

Фото: Loren Elliott / Reuters

Австралийские полицейские задержали четверых болельщиков с российскими флагами после матча Australian Open. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в среду, 25 января, после матча 1/4 финала турнира, в котором россиянин Андрей Рублев встречался с сербом Новаком Джоковичем. Гражданство задержанных не уточняется. Сообщается, что правоохранители их допрашивают.

Рублев проиграл Джоковичу в трех сетах со счетом 2:6, 2:6, 4:6 и завершил выступление на турнире. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помех для других болельщиков.

Алексей Гусев
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