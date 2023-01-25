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19:34, 25 января 2023Мир

Россия предупредила Запад о последствиях поставок Украине снарядов с ураном

Российский дипломат Гаврилов предупредил о последствиях поставок Украине снарядов с ураном

Фото: Costas Baltas / Reuters

Москва расценит поставки Украине снарядов с ураном как использование грязного ядерного оружия против России «со всеми вытекающими последствиями», предупредил западные страны депутат Госдумы и глава делегации РФ на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности», — сообщил дипломат.

Также российский делегат заявил, что Россия готова к жесткому ответу на поставки оружия Украине странами Североатлантического альянса.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе Берлин предоставит Киеву 14 танков.

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Глеб Бажуткин
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